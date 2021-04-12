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"Группы атаки" и проверки на верность. BYPOL рассказал, что происходит внутри ГУБОПиК

12.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организация бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовала свое расследование о «самом одиозном подразделении "силового блока" Беларуси» - Главном управлении по борьбе с организованной преступность и коррупцией (ГУБОПиК), которой до октября 2020 года руководил Николай Карпенков.



В организации отметили, что новый глава управления Андрей Паршин начал свою деятельность с «чистки рядов», пишет Телеграф.

«Первым его приказом было проведение опросов личного состава с использованием полиграфа («детектор лжи»). При этом после прохождения сотрудником этой процедуры Паршин дополнительно беседовал с каждым лично на предмет выяснения преданности режиму», — заявляют в BYPOL.

Отмечается, что по итогам такой проверки из центрального аппарата ГУБОПиК уволено или переведено на должности, не связанные с оперативной работой, около 10 сотрудников.

Отмечается, что в августе 2020 года по указанию Карпенкова под началом ГУБОПиК были сформированы группы «Атаки», задачей которых был «выход на улицу» с целью физического подавления и задержания участников мирных акций протеста. 

Всего было сформировано 4 таких группы, в состав каждой из которых помимо сотрудников ГУБОПиК входили военнослужащие сил специальных операций Вооружённых сил Беларуси, заявили в BYPOL.

Отмечается, что в сентябре 2020 года представители групп «Атаки» участвовали во взломе офиса Виктора Бабарико, похищении Марии Колесниковой, давлении на «феминисток» и задержаниях на Марше единства.

По данным BYPOL, в январе 2021 года в ГУБОПиК прошло тайное награждение. На церемонию были приглашены только сами награждаемые, причём список этих лиц засекречен. Они были награждены 6 кортиками, более чем 10 медалями «За отвагу», более чем 30 медалями «За отличие в охране общественного порядка» и грамотами, сообщили в организации.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела против Светланы Тихановской и членов гражданской инициативы BYPOL. Им предъявляют обвинения в подготовке теракта.

Как утверждают представители Генпрокуратуры, «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».
 
 
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Организация бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовала свое расследование о «самом одиозном подразделении "силового блока" Беларуси» - Главном управлении по...
 
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