ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проснулась совесть или подвело здоровье? Александр Буйнов тоже не приедет на "Славянский базар"

12.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Фамилия известного российского певца Александра Буйнова исчезла из перечня участников торжественного открытия, а также концерта «Золотой хит», который должен пройти в ночь с 16 на 17 июля.



Об участии этого исполнителя в фестивале ранее сообщали Белтелерадиокомпания, ресурс vitbichi.by со ссылкой на официальный сайт фестиваля и «Российская газета».

На личном сайте Александра Буйнова утверждается, что «в ближайшее время концертов не планируется».

Тем не менее певец не выступал ни с какими объявлениями, в его социальных сетях отсутствуют какие-либо дискуссии между сторонниками и противниками его участия в фестивале. Возможно, причина в состоянии здоровья. В прошлом году Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря и из-за этого пропустил «Славянский базар», пишет tut.by

В сентябре 2020 года звезды белорусской и российской эстрады (в том числе и Александр Буйнов) поддержали Лукашенко и спели о том, что "любимую не отдают". 

Позже директор Буйнова, который записал отрывок для песни «Любимую не отдают», сказала, что артисту просто предложили хороший музыкальный материал и сказали, что исполнить его уже согласились Киркоров и Басков.

— [Буйнов] подумал, что это хорошая компания, чтобы спеть эту песню, — заверила директор артиста. 

О цитате Лукашенко в тексте этой композиции певец, по ее словам, не знал и вообще не думал, что эта песня может быть воспринята как поддержка режима в Беларуси.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет в этом году в 30-й раз — с 14 по 19 июля.

Известно, что от участия в фестивале уже отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева.

О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй ведущий от Украины — Андрей Доманский.

Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин и Дмитрий Губерниев.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фамилия известного российского певца Александра Буйнова исчезла из перечня участников торжественного открытия, а также концерта «Золотой хит», который должен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карпенко прокомментировал информацию о невмешательстве родителей в образовательный процесс детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by