







Об участии этого исполнителя в фестивале ранее сообщали Белтелерадиокомпания, ресурс vitbichi.by со ссылкой на официальный сайт фестиваля и «Российская газета».





На личном сайте Александра Буйнова утверждается, что «в ближайшее время концертов не планируется».





tut.by Тем не менее певец не выступал ни с какими объявлениями, в его социальных сетях отсутствуют какие-либо дискуссии между сторонниками и противниками его участия в фестивале. Возможно, причина в состоянии здоровья. В прошлом году Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря и из-за этого пропустил «Славянский базар», пишет





В сентябре 2020 года звезды белорусской и российской эстрады (в том числе и Александр Буйнов) поддержали Лукашенко и спели о том, что "любимую не отдают".





Позже директор Буйнова, который записал отрывок для песни «Любимую не отдают», сказала, что артисту просто предложили хороший музыкальный материал и сказали, что исполнить его уже согласились Киркоров и Басков.





— [Буйнов] подумал, что это хорошая компания, чтобы спеть эту песню, — заверила директор артиста.





О цитате Лукашенко в тексте этой композиции певец, по ее словам, не знал и вообще не думал, что эта песня может быть воспринята как поддержка режима в Беларуси.





Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет в этом году в 30-й раз — с 14 по 19 июля.





Известно, что от участия в фестивале уже отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева.





О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй ведущий от Украины — Андрей Доманский.





Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин и Дмитрий Губерниев.



