Музей в честь первого белорусского космонавта Петра Климука – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский космонавт Петр Климук ходил в школу в полесской деревушке Комаровка. После первого полета полешука в космос в 1973 году односельчане задумались о создании народного музея в честь земляка и на славу космонавтике. Правда, к тому времени родная школа, где он должен был разместиться, стала многоквартирным домом, а новая переехала в соседнюю Томашовку. В 1978 году музей распахнул свои двери.

В первозданном виде он до нас не дошел - в 2003 году школа пережила масштабную реконструкцию и стала настоящим образовательным комплексом. Музей космонавтики занимает значительную часть первого этажа.

Фонды учреждения могут похвастаться большой коллекцией экспонатов, связанных не только с судьбой местного героя, но и в целом космонавтики. На почетном месте в музее висит большая фотография с Петром Климуком, Владимиром Коваленком и Олегом Новицким, космонавты оставили на ней свои автографы.

Обзавестись артефактами музею помог сам Петр Климук, там хранятся предметы личной гигиены космонавта и наборы питания. За стеклом лежит школьный журнал с отметками, он открыт на любимом предмете Петра Климука – алгебре. В девятом классе по алгебре у него были сплошные пятерки и четверки.

Бюст первого белорусского космонавта установлен в Бресте и на школьном дворе в Томашовке. Кроме того, во дворе школы стоит МиГ-23, на таком тренировался будущий космонавт.

Читайте также: