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Минутка ретро: Пугачева спела для космонавтов и вызвала ажиотаж в сети

12.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников в День космонавтики: артист опубликовал редкое видео со своей женой Аллой Пугачевой и известными космонавтами.

12 апреля в России отмечают 60-летие первого полета человека в космос. Путь к звездам открыл Юрий Гагарин, а после его коллеги Георгий Гречко и Юрий Романенко, которые поставили рекорд по длительности пребывания в космосе. На протяжении 84 дней в 1978 году космонавтов развлекали советские артисты, среди которых была примадонна Пугачева.

Пользователи социальных сетей обсуждают новую запись Галкина в Instagram: ведущий показал редкое видео, где Пугачева поет песню для легендарного "космического" дуэта.

Фолловеры пришли в восторг от ретро-записи с примадонной и космонавтами и поблагодарили Галкина за такой подарок в День космонавтики. 

"Мурашки по коже"; "Браво, Алла"; "Низкий поклон легендарным космонавтам"; "Так трогательно"; "Великолепно! Спасибо", – прокомментировали в сети.

Напомним, что до этого подобный эффект произвела пародия дочки Пугачевой на Бузову и популярных инстадив.

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Ранее неопубликованный ролик появился в Instagram Максима Галкина: шоумен решил поздравить подписчиков с Днем космонавтики.
 
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