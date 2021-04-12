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Мошенники звонят и воруют деньги с банковских карт белорусов. Посмотрите истории обманутых людей, чтобы не попасться

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мошенники звонят и воруют деньги с банковских карт белорусов. Посмотрите истории обманутых людей, чтобы не попасться

В столице продолжается рост преступлений в сфере информационных технологий. Мошенники по-прежнему звонят доверчивым белорусам и воруют деньги с банковских карт. С начала года следователи уже зафиксировали более 1600 таких преступлений. А общая сумма похищенного превысила 900 тысяч рублей.  

Смотрите истории доверчивых белорусов в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   


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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Такие истории происходят ежедневно. Звонок в мессенджер, логотип банка и приятный мужской голос на другом конце «провода». Елена станет очередной онлайн-жертвой. 


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Теги: Новости
 
 
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В столице продолжается рост преступлений в сфере информационных технологий. Мошенники по-прежнему звонят доверчивым белорусам и воруют деньги с банковских карт....
 
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