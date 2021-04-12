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Мошенники звонят и воруют деньги с банковских карт белорусов. Посмотрите истории обманутых людей, чтобы не попасться
Источник материала: ОНТ
В столице продолжается рост преступлений в сфере информационных технологий. Мошенники по-прежнему звонят доверчивым белорусам и воруют деньги с банковских карт. С начала года следователи уже зафиксировали более 1600 таких преступлений. А общая сумма похищенного превысила 900 тысяч рублей.
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Такие истории происходят ежедневно. Звонок в мессенджер, логотип банка и приятный мужской голос на другом конце «провода». Елена станет очередной онлайн-жертвой.
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Мошенники звонят и воруют деньги с банковских карт белорусов. Посмотрите истории обманутых людей, чтобы не попасться
В столице продолжается рост преступлений в сфере информационных технологий. Мошенники по-прежнему звонят доверчивым белорусам и воруют деньги с банковских карт....
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