Мошенники звонят и воруют деньги с банковских карт белорусов. Посмотрите истории обманутых людей, чтобы не попасться

Источник материала: ОНТ

В столице продолжается рост преступлений в сфере информационных технологий. Мошенники по-прежнему звонят доверчивым белорусам и воруют деньги с банковских карт. С начала года следователи уже зафиксировали более 1600 таких преступлений. А общая сумма похищенного превысила 900 тысяч рублей.

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Такие истории происходят ежедневно. Звонок в мессенджер, логотип банка и приятный мужской голос на другом конце «провода». Елена станет очередной онлайн-жертвой.





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