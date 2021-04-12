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Президент Беларуси посетит Азербайджан

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси посетит Азербайджан

Президент Беларуси посетит на этой неделе Азербайджан. Программа визита предполагается насыщенная, в частности, на среду намечена основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым.

Сообщается, что главы Беларуси и Азербайджана проведут две встречи, первая – неформальная сразу по прибытии белорусской делегации в Баку. 

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев регулярно обмениваются визитами, начиная с 2006-го.

Наш Президент в предыдущий раз посещал Баку в 2016-м, Ильхам Алиев с ответным визитом был в Минске в 2018-м году. В условиях пандемии личные встречи хорошо подчёркивают значимость сотрудничества для каждой из сторон. Переговоры в Баку запланированы в узком и расширенном составах. 

Основное внимание – торгово-экономическому взаимодействию и реализации новых проектов. В том числе в промышленной кооперации. У двух стран здесь уже есть успешный опыт – Гянджинский автомобильный завод – флагман азербайджанского машиностроения. 

В период с 2007-го в Азербайджане собрали свыше 12 тысяч тракторов «Беларус», а также более четырёх тысяч автомобилей белорусских брендов, освоили сборку электробусов и зерноуборочных комбайнов. Кроме этого обсудят главы государств сотрудничество в здравоохранении, науке и туризме. Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны документы о сотрудничестве. 

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси посетит на этой неделе Азербайджан. Программа визита предполагается насыщенная, в частности, на среду намечена основная часть переговоров с...
 
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