Президент Беларуси посетит Азербайджан

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси посетит на этой неделе Азербайджан. Программа визита предполагается насыщенная, в частности, на среду намечена основная часть переговоров с Ильхамом Алиевым.

Сообщается, что главы Беларуси и Азербайджана проведут две встречи, первая – неформальная сразу по прибытии белорусской делегации в Баку.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев регулярно обмениваются визитами, начиная с 2006-го.

Наш Президент в предыдущий раз посещал Баку в 2016-м, Ильхам Алиев с ответным визитом был в Минске в 2018-м году. В условиях пандемии личные встречи хорошо подчёркивают значимость сотрудничества для каждой из сторон. Переговоры в Баку запланированы в узком и расширенном составах.

Основное внимание – торгово-экономическому взаимодействию и реализации новых проектов. В том числе в промышленной кооперации. У двух стран здесь уже есть успешный опыт – Гянджинский автомобильный завод – флагман азербайджанского машиностроения.

В период с 2007-го в Азербайджане собрали свыше 12 тысяч тракторов «Беларус», а также более четырёх тысяч автомобилей белорусских брендов, освоили сборку электробусов и зерноуборочных комбайнов. Кроме этого обсудят главы государств сотрудничество в здравоохранении, науке и туризме. Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны документы о сотрудничестве.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram