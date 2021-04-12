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В США подростки «от скуки» подожгли дом и выложили видео в Сеть
Источник материала: ОНТ
В районе Ферндейл в округе Камбрия (Пенсильвания, США) четыре девочки-подростка «от скуки» подожгли дом. Пожар был снят ими на видео и опубликован в приложении для соцсетей Snapchat. Об этом
Правоохранители установили, что в поджоге участвовали девочки 12-14 лет. Позднее подростков задержали.
Задержанные пояснили свой поступок тем, что им «было скучно». В результате поджога пострадали пожарный и полицейский. Дела подростков рассмотрит суд по делам несовершеннолетних.
Подожженный дом был нежилым.
Фото: Pixabay
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В районе Ферндейл в округе Камбрия (Пенсильвания, США) четыре девочки-подростка «от скуки» подожгли дом. Пожар был снят ими на видео и опубликован в приложении для...
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