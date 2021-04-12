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В США подростки «от скуки» подожгли дом и выложили видео в Сеть

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США подростки «от скуки» подожгли дом и выложили видео в Сеть

В районе Ферндейл в округе Камбрия (Пенсильвания, США) четыре девочки-подростка «от скуки» подожгли дом. Пожар был снят ими на видео и опубликован в приложении для соцсетей Snapchat. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

Правоохранители установили, что в поджоге участвовали девочки 12-14 лет. Позднее подростков задержали.

Задержанные пояснили свой поступок тем, что им «было скучно». В результате поджога пострадали пожарный и полицейский. Дела подростков рассмотрит суд по делам несовершеннолетних.

Подожженный дом был нежилым.

Фото: Pixabay

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В районе Ферндейл в округе Камбрия (Пенсильвания, США) четыре девочки-подростка «от скуки» подожгли дом. Пожар был снят ими на видео и опубликован в приложении для...
 
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