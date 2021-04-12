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«Нью Джерси» проиграл «Питтсбургу» в регулярном Чемпионате НХЛ

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью Джерси» проиграл «Питтсбургу» в регулярном Чемпионате НХЛ

«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел крупное поражение в регулярном Чемпионате НХЛ. 

На домашней площадке «дэвилз» принимали «Питтсбург Пингвинс» и уступили 2:5. 

Отметим, что Егор Шарангович в этой встрече очки не заработал и закончил матч с показателем полезности «минус два». После 40 игр «Нью-Джерси» по-прежнему занимает 27-е место в Лиге.

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«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел крупное поражение в регулярном Чемпионате НХЛ.  На домашней площадке «дэвилз» принимали...
 
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