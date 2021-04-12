«Нью Джерси» проиграл «Питтсбургу» в регулярном Чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, потерпел крупное поражение в регулярном Чемпионате НХЛ.

На домашней площадке «дэвилз» принимали «Питтсбург Пингвинс» и уступили 2:5.

Отметим, что Егор Шарангович в этой встрече очки не заработал и закончил матч с показателем полезности «минус два». После 40 игр «Нью-Джерси» по-прежнему занимает 27-е место в Лиге.

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