Мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу

Источник материала: ОНТ

В Борисоглебске (Воронежская область, Россия) на мужчину напала волчица, у которой позже было обнаружено бешенство. Россиянин сумел задушить зверя. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Борисоглебскую районную станцию по борьбе с болезнями животных.

Инцидент произошел вечером 10 апреля. Мужчина вышел на прогулку с женой. Около 10 часов вечера они заметили приближающееся животное. Женщина решила, что это собака, но ее супруг сразу определил волка.

Хищница бросилась на мужчину, начала грызть его ногу. Мужчина начал разжимать челюсть волчицы и прижимать животное к земле. В результате он задушил зверя.

У россиянина пострадала нога, ему сразу вызвали скорую. Волчицу отправили на анализы, показавшие бешенство. Теперь мужчине предстоит курс антирабической вакцинации.

Фото: Pixabay

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