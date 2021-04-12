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В Кыргызстане подводят итоги референдума по изменению в Конституцию и выборов местных депутатов
Источник материала: ОНТ
В Кыргызстане подводят итоги референдума по изменению в Конституцию и выборов местных депутатов. В основной закон страны предлагается внести порядка 80 поправок. Они направлены на усиление полномочий главы государства для перехода от парламентско-президентской республики.
ЦИК сообщил предварительные данные. Проголосовали больше 37% зарегистрированных избирателей. Изменения Конституции поддержали 80% граждан. Порядка 90 тысяч бюллетеней признаны недействительными. По выборам расклад такой: в Бишкеке места в городском совете получат представители шести партий.
Окончательные итоги подведут в течение 20 дней. Но уже ночью те, кто остался за политическим бортом, вышли в Бишкеке на митинг. Демонстранты требовали аннулировать итоги выборов. Они обещали выйти на новую акцию протеста.
Напомним, выборы в Парламент прошлой осенью привели страну к очередному кризису. Был разграблен Дом правительства. На фоне безвластия захватывали предприятия. Тогда же президент заявил о том, что нужно положить конец «кадровым беспорядкам». Противники обвиняют его в желании взять всю власть в свои руки.
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В Кыргызстане подводят итоги референдума по изменению в Конституцию и выборов местных депутатов. В основной закон страны предлагается внести порядка 80 поправок....
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