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В Кыргызстане подводят итоги референдума по изменению в Конституцию и выборов местных депутатов

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кыргызстане подводят итоги референдума по изменению в Конституцию и выборов местных депутатов

В Кыргызстане подводят итоги референдума по изменению в Конституцию и выборов местных депутатов. В основной закон страны предлагается внести порядка 80 поправок. Они направлены на усиление полномочий главы государства для перехода от парламентско-президентской республики. 

ЦИК сообщил предварительные данные. Проголосовали больше 37% зарегистрированных избирателей. Изменения Конституции поддержали 80% граждан. Порядка 90 тысяч бюллетеней признаны недействительными. По выборам расклад такой: в Бишкеке места в городском совете получат представители шести партий.

Окончательные итоги подведут в течение 20 дней. Но уже ночью те, кто остался за политическим бортом, вышли в Бишкеке на митинг. Демонстранты требовали аннулировать итоги выборов. Они обещали выйти на новую акцию протеста. 

Напомним, выборы в Парламент прошлой осенью привели страну к очередному кризису. Был разграблен Дом правительства. На фоне безвластия захватывали предприятия. Тогда же президент заявил о том, что нужно положить конец «кадровым беспорядкам». Противники обвиняют его в желании взять всю власть в свои руки. 

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В Кыргызстане подводят итоги референдума по изменению в Конституцию и выборов местных депутатов. В основной закон страны предлагается внести порядка 80 поправок....
 
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