«Потерянный золотой город» нашли в Египте

Источник материала: ОНТ

Египет вновь удивляет. «Потерянный золотой город» найден в песках на берегу Нила под Луксором. Важность открытия сравнивают с раскопками гробницы Тутанхамона.

Вознесению Атона – самому большому древнему городу Египта времен расцвета империи – более трех тысяч лет. Поселение удивительно хорошо сохранилось: стены домов высотой до трех метров и предметы быта остались почти невредимыми. Пока ученые раскопали только третью часть города. Главная работа еще впереди. Они надеются найти погребальный храм Тутанхамона. А сами раскопки, как говорят археологи, растянутся как минимум на 10 лет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram