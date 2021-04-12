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«Потерянный золотой город» нашли в Египте

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Потерянный золотой город» нашли в Египте

Египет вновь удивляет. «Потерянный золотой город» найден в песках на берегу Нила под Луксором. Важность открытия сравнивают с раскопками гробницы Тутанхамона. 

Вознесению Атона – самому большому древнему городу Египта времен расцвета империи – более трех тысяч лет. Поселение удивительно хорошо сохранилось: стены домов высотой до трех метров и предметы быта остались почти невредимыми. Пока ученые раскопали только третью часть города. Главная работа еще впереди. Они надеются найти погребальный храм Тутанхамона. А сами раскопки, как говорят археологи, растянутся как минимум на 10 лет.

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Египет вновь удивляет. «Потерянный золотой город» найден в песках на берегу Нила под Луксором. Важность открытия сравнивают с раскопками гробницы Тутанхамона. ...
 
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