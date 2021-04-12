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Худшее горе для родителей – похороны своих детей. Семейный отдых превратился в трагедию в Борисовском районе
Источник материала: ОНТ
Нет худшего горя для родителей – чем хоронить собственных детей. Или до чего может довести пробел в обучении техники безопасности «с пелёнок». Именно из-за этого в Борисовском районе семейный отдых превратился в трагедию. Подробнее в следующем материале.
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Река Сха. На берегу водоема накануне отдыхала семья. Супруги и двое детей. 5-летний малыш со старшей сестрой побежали к реке. Кормить уток.
Сестра ненадолго отлучилась. Когда девочка вернется, брата уже не будет видно. Испуганная мать сразу позвонит в милицию и заявит о пропаже сына. Но поиски будут недолгими. Малыша сотрудники РОЧС извлекли из воды ниже по течению около 16 часов того же дня. Все обстоятельства этой жуткой трагедии ещё только предстоит выяснить. По факту гибели ребёнка проводится проверка.
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Худшее горе для родителей – похороны своих детей. Семейный отдых превратился в трагедию в Борисовском районе
Нет худшего горя для родителей – чем хоронить собственных детей. Или до чего может довести пробел в обучении техники безопасности «с пелёнок». Именно из-за этого в...
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