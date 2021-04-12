Белорусские аграрии засеяли более половины сельскохозяйственных площадей

Источник материала: ОНТ

Уже более половины площадей! Белорусские аграрии продолжают сев ранних яровых.

Его уже полностью завершили на Брестчине, близки к финишу также Гродненская и Гомельская области. Там засеяны около 70% от планируемых площадей. Одновременно продолжается и подготовка почвы под сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, в нынешнем году в Беларуси собираются собрать больше свеклы, картофеля и гречки. Под них выделено и больше земель. Всего более 80% площадей засеют сортами отечественных селекционеров.

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