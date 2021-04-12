ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские аграрии засеяли более половины сельскохозяйственных площадей

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские аграрии засеяли более половины сельскохозяйственных площадей

Уже более половины площадей! Белорусские аграрии продолжают сев ранних яровых.

Его уже полностью завершили на Брестчине, близки к финишу также Гродненская и Гомельская области. Там засеяны около 70% от планируемых площадей. Одновременно продолжается и подготовка почвы под сев ранних зерновых и зернобобовых культур. 

Напомним, в нынешнем году в Беларуси собираются собрать больше свеклы, картофеля и гречки. Под них выделено и больше земель. Всего более 80% площадей засеют сортами отечественных селекционеров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже более половины площадей! Белорусские аграрии продолжают сев ранних яровых. Его уже полностью завершили на Брестчине, близки к финишу также Гродненская и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тысячи сотрудников «Нафтана» и «Гродно-Азота» могут не получить допуск к работе по медицинским показаниям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by