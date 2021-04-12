Всё из-за женщины? Найден труп мужчины с множеством колотых ран в деревне Уза

Источник материала: ОНТ

У каждого преступления должен быть мотив. Месть, деньги, хулиганство, ненависть и даже преступление ради сокрытия другого преступления. Но может ли мотивом быть любовь? Как раз это и выясняют гомельские следователи: почему ссора из-за женщины закончилась убийством.

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Крошечная деревня Уза в пяти километрах от Гомеля. Одна улица и несколько десятков семей. Кто нашёл? Мужчина сообщил, что, выгуливая собаку, наткнулся на труп мужчины с множеством колотых ран. На место происшествия выбыл ближайший милицейский наряд, информация подтвердилась.

Метрах в 50 от тела обнаружат свитер с пятнами крови, куртку с прорехами и само орудие преступления. Нож. Милиция выяснит: накануне вечером 30-летний погибший проводил время в компании мужчины и женщины. Предположительно, между мужчинами вспыхнет ссора. Итогом которой и станет страшная находка в лесу. Оперативникам понадобилось лишь несколько часов: установить адрес и найти двоих участников вечернего трио.

Возбуждено уголовное дело за убийство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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