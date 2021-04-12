ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Всё из-за женщины? Найден труп мужчины с множеством колотых ран в деревне Уза

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Всё из-за женщины? Найден труп мужчины с множеством колотых ран в деревне Уза

У каждого преступления должен быть мотив. Месть, деньги, хулиганство, ненависть и даже преступление ради сокрытия другого преступления. Но может ли мотивом быть любовь? Как раз это и выясняют гомельские следователи: почему ссора из-за женщины закончилась убийством. 

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:        


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram.  Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках           

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Крошечная деревня Уза в пяти километрах от Гомеля. Одна улица и несколько десятков семей. Кто нашёл? Мужчина сообщил, что, выгуливая собаку, наткнулся на труп мужчины с множеством колотых ран. На место происшествия выбыл ближайший милицейский наряд, информация подтвердилась.

Метрах в 50 от тела обнаружат свитер с пятнами крови, куртку с прорехами и само орудие преступления. Нож.  Милиция выяснит: накануне вечером 30-летний погибший проводил время в компании мужчины и женщины. Предположительно, между мужчинами вспыхнет ссора. Итогом которой и станет страшная находка в лесу. Оперативникам понадобилось лишь несколько часов: установить адрес и найти двоих участников вечернего трио.

Возбуждено уголовное дело за убийство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У каждого преступления должен быть мотив. Месть, деньги, хулиганство, ненависть и даже преступление ради сокрытия другого преступления. Но может ли мотивом быть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тысячи сотрудников «Нафтана» и «Гродно-Азота» могут не получить допуск к работе по медицинским показаниям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by