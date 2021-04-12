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Массовые протесты начались в США после того, как полицейский застрелил афроамериканца

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовые протесты начались в США после того, как полицейский застрелил афроамериканца

Массовые протесты накрыли столицу американского штата Миннесота после того, как полицейский застрелил афроамериканца.

Его машину полиция остановила для проверки документов. Сотрудники выяснили, что молодой человек находится в розыске. Афроамериканец не подчинился требованиям и попытался скрыться. Началась погоня. Полиция применила табельное оружие. 

В результате машина с подозреваемым попала в аварию, а молодой человек умер на месте происшествия. Вскоре после этого в городе вспыхнули массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией и мародерство. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Массовые протесты накрыли столицу американского штата Миннесота после того, как полицейский застрелил афроамериканца. Его машину полиция остановила для проверки...
 
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