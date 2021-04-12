Массовые протесты начались в США после того, как полицейский застрелил афроамериканца

Источник материала: ОНТ

Массовые протесты накрыли столицу американского штата Миннесота после того, как полицейский застрелил афроамериканца.

Его машину полиция остановила для проверки документов. Сотрудники выяснили, что молодой человек находится в розыске. Афроамериканец не подчинился требованиям и попытался скрыться. Началась погоня. Полиция применила табельное оружие.

В результате машина с подозреваемым попала в аварию, а молодой человек умер на месте происшествия. Вскоре после этого в городе вспыхнули массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией и мародерство. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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