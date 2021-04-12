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Массовые протесты начались в США после того, как полицейский застрелил афроамериканца
Источник материала: ОНТ
Массовые протесты накрыли столицу американского штата Миннесота после того, как полицейский застрелил афроамериканца.
Его машину полиция остановила для проверки документов. Сотрудники выяснили, что молодой человек находится в розыске. Афроамериканец не подчинился требованиям и попытался скрыться. Началась погоня. Полиция применила табельное оружие.
В результате машина с подозреваемым попала в аварию, а молодой человек умер на месте происшествия. Вскоре после этого в городе вспыхнули массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией и мародерство. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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Массовые протесты накрыли столицу американского штата Миннесота после того, как полицейский застрелил афроамериканца. Его машину полиция остановила для проверки...
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