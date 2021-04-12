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Украдены 5 надгробий с могил известных могилёвских государственных деятелей и городской знати 18 века. Общий ущерб – 12,5 тысяч рублей

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украдены 5 надгробий с могил известных могилёвских государственных деятелей и городской знати 18 века. Общий ущерб – 12,5 тысяч рублей

Героев нашего следующего материала не остановила ни вековая память, ни историческая ценность. С могил известных могилёвских государственных деятелей и городской знати 18-го века украдены 5 надгробий. Общий ущерб – 12,5 тысяч рублей. Но местные историки и краеведы уверены – культурный ущерб стоит в разы больше.  

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В мае прошлого года могилёвский историк и краевед Олег Дьячков привёл на Машековское кладбище группу туристов. Маршрут исторической экскурсии пролегал по старинным захоронениям. И тут выяснилось, что надгробие одного из них таинственным образом исчезло: Григорий Грум-Жимайло был в начале 19-го века городской головой - это по сегодняшним меркам председатель горисполкома. Разграбили ещё одну могилу тоже городского головы только середины 19 века – Каптелева. 

Могилёвские историки и краеведы забили тревогу: всего недосчитались пяти надгробий. Все памятники представляли особую культурную ценность. Но вандалы увидели в них лишь ценность материальную.

Обвиняемые обнаружили, что на Машековском кладбище пришли в негодность некоторые памятники. В том числе награды. И, несмотря на то, что они представляли историческую ценность, вывезли их на обычный пункт сдачи металлолома. Где сдали и получили деньги.   

Правоохранители вышли сначала на скупщиков, а позже и на самих похитителей. И вот, парадокс. Ими оказались двое мужчин, которые обязаны были следить за порядком на кладбище. Оба – сотрудники местного спец.комбината. 

2 и 1,5 года исправительных работ. А ещё – внушительный штраф. Таков приговор суда расхитителям исторических могил. Общая сумма ущерба от действий вандалов – 12,5 тысяч рублей. И, чтобы такого больше не повторилось, специалисты создали каталог старинных надгробий. Отдельные претендуют на статус историко-культурных ценностей страны. 

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Теги: Новости
 
 
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Героев нашего следующего материала не остановила ни вековая память, ни историческая ценность. С могил известных могилёвских государственных деятелей и городской...
 
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