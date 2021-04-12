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Гороскоп на 13 апреля: Скорпионам потребуется материальная поддержка, решительность Тельцов может повлиять на итог работы

12.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 13 апреля: Скорпионам потребуется материальная поддержка, решительность Тельцов может повлиять на итог работы

Звезды советуют Овнам рассчитывать только на свои силы. Неприятности скоро закончатся. Все решится в вашу пользу. Уделите внимание родным.

Тельцы проявят инициативу и приложат все способности для того, чтобы достичь намеченной цели. Сегодня ваша решительность может повлиять на итог работы.

Близнецам не следует давать ложных обещаний и надежд. В противном случае не избежать ссоры. Хороший день для активного отдыха на природе.

Ракам звезды рекомендуют перенести оформлением документов на другое время. Постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. С бытовой техникой будьте аккуратнее.

Львы, не пытайтесь решать проблемы самостоятельно. Ваши коллеги готовы вам помочь. Не вступайте в конфликты. Оставайтесь спокойными в любой ситуации.

Девам лучше заняться реализацией перспективных проектов. Обдумывайте каждый свой шаг и смело принимайте решения. Домашние хлопоты сегодня не для вас.

Весам нужно отдохнуть от ежедневных дел. Проведите время с теми, кто вам дорог: с друзьями и близкими. В течение дня у вас появится отличная идея. 

Материальная поддержка потребуется Скорпионам. Сложная и утомительная работа скажется на вашем настроении. Выполнить запланированное будет очень трудно.

Коллеги и знакомые заметят энтузиазм Стрельцов. Сегодня у вас появится шанс совершить удачную сделку. Проявите твердость характера.

К авторитетному мнению Козерогов прислушаются друзья и родные. Не упустите хорошую возможность улучшить свое положение в коллективе.

Водолеи, постарайтесь наладить отношения со своей второй половинкой. Звезды советуют отдохнуть и восстановить силы. Вы можете сегодня сократить ненужные траты до минимума.

Рыбам не стоит жалеть о своих промахах. Ваше компетентность поможет выполнить более ответственное дело. Сегодня может осуществиться давно ожидаемое событие.

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Звезды советуют Овнам рассчитывать только на свои силы. Неприятности скоро закончатся. Все решится в вашу пользу. Уделите внимание родным. Тельцы проявят...
 
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