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В чемпионате Беларуси по футболу закончился четвертый тур. Как сыграли команды?
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу завершился четвертый тур. В воскресенье прошли четыре матча.
Действующий чемпион – солигорский «Шахтёр» без проблем разобрался с футболистами «Сморгони» – 3:0. Мозырская «Славия» дома уступила «Витебску» – 0:2, с таким же счетом «Гомель» дома был сильнее гродненского «Немана».
Самой обсуждаемой в 4-м туре стала встреча между БАТЭ и футбольным клубом «Минск». Уступая по ходу встречи 0:2, борисовчане смогли отыграться. Первый гол на 82-й минуте забил Павел Рыбак – и именно этот мяч вызвал спор: футболисты «Минска» пытались доказать, что Рыбак забил рукой, однако судья гол засчитал. На первой добавленной минуте Максим Скавыш успешно реализует пенальти и в итоге 2:2. БАТЭ в этом туре делит очки с «Минском».
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился четвертый тур. В воскресенье прошли четыре матча. Действующий чемпион – солигорский «Шахтёр» без проблем разобрался...
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