Трагедия в Пуховичском районе: на пожаре погибла пенсионерка и полуторагодовалый внук

Источник материала: ОНТ

В Пуховичском районе внутри горящего дома оказалась бабушка с двумя маленькими внуками.

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Ещё до прибытия спасателей первыми на помощь бросились соседи. Мужчина разобьет окно горящего дома и успел вытащить из него 4-хлетнюю малышку.

Спасатели одновременно боролись с огнём и искали оставшихся внутри бабушку с внуком. И найдут. Но, к сожалению, спасти женщину и полуторагодовалого мальчика не удалось

Этот дом был общим для всей семьи: вместе жили бабушка, дочка с мужем и двое детей. Сегодня в нём поселились скорбь и боль. Бабушка до последнего пыталась спасти хотя бы малыша. Но огонь оказался сильнее.

По факту гибели людей Пуховичским районным отделом следственного комитета проводится проверка, предварительная причина пожара в настоящее время устанавливается.

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