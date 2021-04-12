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В телеге сегодня. «Иные «герои»
12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
12 апреля 1961 года полет Юрия Гагарина полностью изменил сознание человечества. А теперь – про теперешний «космос, в который мы улетели».
– Узнай Юрий Гагарин, каким вторым смыслом «обогатилось» у его потомков слово «космонавт», улыбка сошла бы с его лица, – пишет телеграм-канал
12 апреля 1961 года. День выдался теплым – двадцать градусов. Яркое Солнце. Узнав о полете, люди в Москве высыпали на улицы. Смех, крики, радость. Вольная толпа в сжатой тисками несвободы стране. Они на время, сами собой, разжались. Ликование охватило всех. Плескалось счастье, горело отраженным светом в витринах, прыгало солнечными зайчиками по стеклам в домах.
Выгорело то время. Живет лишь в памяти очевидцев.
Апрель 21-го. Такой же теплый, солнечный. Но другой «космос». Иные «герои». Для выражения уличных эмоций подавай заявку за три дня. Иначе встретишься с «космонавтами» и поместят тебя в камеру «корабля». Там и продолжишь свой «полет» на матрасе. С кашей на обед.
«Я верю друзья, караваны ракет, помчат нас вперёд от звезды до звезды …» Спустя 60 лет разве только звезды еще не украли. «Посадка» оказалась «жёсткой».
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12 апреля 1961 года полет Юрия Гагарина полностью изменил сознание человечества. А теперь – про «космос, в который мы улетели».
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