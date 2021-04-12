Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Начнем с вас, милые чиновники. Ну как милые, иуды из властных кабинетов. Я про новость , что, мол, некоторые госслужащие подготовили петицию против действующей власти и насилия».

«Ну, давайте честно. Недовольство граждан властью – это ваша заслуга на местах. Люди выходили не столько персонально против Лукашенко, сколько зачастую из-за чванства и лени местных начальничков. Из-за нерешенных проблем. Ведь зачастую же белорусы с банальными вопросами вынуждены обращаться к Наталье Кочановой. Она вникает, подходит по-людски. А вы чего, представители вертикали, не так работаете? Только и новых полномочий хотите. Окститесь. Сначала ответственность – затем полномочия».

«Там, где власть работает, в августе 2020-го было спокойно».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чистки начинаются? Гостелеканал набросился на чиновников Там, где власть работает, в августе 2020-го было спокойно.

Вот цитаты стендапа на СТВ, из которых понятно, что «чистки» и репрессии дойдут и до чиновников, которые сейчас надеются бурю пересидеть, пишет