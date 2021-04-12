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Иноземцев: Не ошибается ли власть в своих рассуждениях? Или действительно разум у людей уже совсем утрачен
Источник материала: UDF
Владислав Иноземцев
Приводятся данные о движении войск, политики обмениваются предупреждениями, «аналитики» рассуждают о новой конфигурации мира, которая может стать результатом конфликта.
Однако меня удивляет не это, а нечто другое. Вполне адекватные и уважаемые люди всё чаще говорят, что ввязывание в войну с соседней страной – тем более если таковая окажется «краткой и победоносной» – способно сплотить народ вокруг власти и решить какие-то проблемы, с которыми Кремль якобы сталкивается в преддверии избирательного сезона.
Вопрос к друзьям и коллегам: вы согласны с тем, что военный успех всё более нищающей страны, при нарастающих проблемах в здравоохранении, образовании, при растущих ценах, санкциях со стороны чуть ли не всего мира много значит для населения? Кому он нужен? Не ошибается ли власть в своих рассуждениях? Или действительно разум у людей уже совсем утрачен и настройки приоритетов полностью «сбиты»?
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Иноземцев: Не ошибается ли власть в своих рассуждениях? Или действительно разум у людей уже совсем утрачен
Настройки приоритетов полностью «сбиты»?
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