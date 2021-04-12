Источник материала: UDF



Владислав Иноземцев

пишет

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иноземцев: Не ошибается ли власть в своих рассуждениях? Или действительно разум у людей уже совсем утрачен Настройки приоритетов полностью «сбиты»?

Приводятся данные о движении войск, политики обмениваются предупреждениями, «аналитики» рассуждают о новой конфигурации мира, которая может стать результатом конфликта.Однако меня удивляет не это, а нечто другое. Вполне адекватные и уважаемые люди всё чаще говорят, что ввязывание в войну с соседней страной – тем более если таковая окажется «краткой и победоносной» – способно сплотить народ вокруг власти и решить какие-то проблемы, с которыми Кремль якобы сталкивается в преддверии избирательного сезона.Вопрос к друзьям и коллегам: вы согласны с тем, что военный успех всё более нищающей страны, при нарастающих проблемах в здравоохранении, образовании, при растущих ценах, санкциях со стороны чуть ли не всего мира много значит для населения? Кому он нужен? Не ошибается ли власть в своих рассуждениях? Или действительно разум у людей уже совсем утрачен и настройки приоритетов полностью «сбиты»?