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Лукашенко улетит в Азербайджан

12.04.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 13 апреля направится с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко улетит в Азербайджан

В ходе визита Лукашенко проведет две встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Первая, неформальная, состоится сразу после прибытия в Баку. На ней будут обсуждаться основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

14 апреля состоится официальная встреча Лукашенко и Алиева. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и «наполнению сотрудничества новым содержанием», говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

На встрече будут обсуждаться вопросы промышленной кооперации, текущие и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Планируется затронуть темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Также Лукашенко и Алиев «обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня».

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

10 августа 2020 года Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Накануне вечером в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов.

Как напоминает МИД нашей республики, дипломатические отношения между странами были установлены 11 июня 1993 года.

В 2020 году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил 447,1 млн долларов.

 

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 13 апреля направится с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщает его пресс-служба.
 
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