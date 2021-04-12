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В жировках теперь пишут о «бчб-флагах»

12.04.2021 13:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Жировки с разъяснениями о бчб-флагах и «врагах народа» пришли белорусским гражданам за март.

На обратной стороне жировки размещена информация о том, что согласно социологическому опросу Александру Лукашенко «доверяют 66,5% жителей Беларуси».

Что касается бчб-флага, информация начинается так: «Внимание! Не дайте себя обмануть! Мифы о бчб-флаге».

«До событий 1917 года такой элемент национальной символики отсутствовал. Поэтому запомните: утверждения о якобы древнем происхождении бчб-флага - навязываемый белорусам и кому-то выгодный псевдоисторический миф», - сообщает я в жировке.

«БЧБ - это флаг предателей и палачей своего народа. Предатели с бчб-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень», - утверждается в документе.

Ранее об этом говорил в выступлении Лукашенко, выступая в Хатыни. Но историки напоминают, что эти утверждения про Хатынь как минимум спорны.

Существование бело-красно-белого флага как государственного в начале 90-х авторы из коммунальных структур назвали «авантюрой», конец которой «положил народ» на референдуме 1995 года. 

О платежках с информацией о бчб-символике и "предателях" на оборотной стороне сообщили жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. TUT.BY отмечает, что плательщики получают жировки с таким чтением как в бумажном, так и в электронном виде. Во всех случаях оплату за жилищно-коммунальные услуги начисляет Единый расчетно-справочный центр Минска. Получить комментарий в ЕРСЦ Минска журналистам пока не удалось.

Портал подчеркивает: нет никаких свидетельств, что уничтожение Хатыни проходило под бело-красно-белыми флагами. Да и не могло происходить, поскольку белорусские формирования не принимали в этом участия.

 
Теги: Минск
 
 
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Жировки с разъяснениями о бчб-флагах и «врагах народа» пришли белорусским гражданам за март.
 
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