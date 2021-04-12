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в честь Дня космонавтики в Великом Новгороде устроили шоу с 500 дронами

12.04.2021 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В честь 60-летия первого полета человека в космос в Великом Новгороде (Россия) организовали масштабное световое шоу с участием 500 дронов. Об этом говорится на сайте телеканала НТВ.

В материале говорится: в ночном небе «нарисовали» ракету, которая вывела на орбиту корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту, а также первый советский спутник и станцию «Мир». Вот как это выглядело:

Видео YouTube-канала сетевого издания «53 Новости».

Напомним: 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

 
 
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В ночном небе «нарисовали» ракету, которая вывела на орбиту корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту, а также первый советский спутник и станцию «Мир».
 
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