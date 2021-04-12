Максим Галкин опубликовал очень старое видео: там Пугачева поет космонавтам

Источник материала: Tut.by

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram редкое видео со своей женой Аллой Пугачевой и известными космонавтами.

«На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!» — подписал ролик Галкин. В ролике Пугачева исполняет песню «Женщина, которая поет».

Напомним, сегодня празднуется День космонавтики — 60 лет назад в космосе побывал первый человек — Юрий Гагарин.