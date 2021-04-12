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Тысячи сотрудников «Нафтана» и «Гродно-Азота» могут не получить допуск к работе по медицинским показаниям

12.04.2021 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 2,5 тысячи работников «Нафтана» могут не получить допуск к работе по медицинским показаниям. С такой проблемой столкнулись и работающие на «Гродно Азоте», «Мозырском НПЗ» и других предприятиях химической и нефтеперерабатывающей отраслей, сообщается на сайте Федерации профсоюзов. Такая ситуация сложилась из-за одного из пунктов Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Инструкция, которая и стала камнем преткновения, действует с 11 октября 2019 года. В ней перечислены заболевания, при которых человек не может работать в противогазе на взрывоопасных и пожароопасных производствах. Одно из противопоказаний — острота зрения. Без коррекции она не может быть ниже 0,8 на одном глазу и 0,4 на втором. Либо ниже 0,7 на каждом глазу.

— Предприятия «Полимир» и «Нафтан» относятся к категории взрывоопасных и пожароопасных. Это значит, что любой работник, находясь на территории, должен иметь при себе противогаз. При этом на «Нафтане» для выполнения специфических работ внутри емкостей и колодцев, где есть необходимость работы в противогазах, всегда существовал профессиональный отбор. Однако после вступления в силу новой инструкции аналогичные требования распространились на всех работников. И по результатам медицинских осмотров их перестали допускать к работе, — рассказал о сложившейся ситуации председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий.

На «Нафтане» ситуация дошла до того, что после планового медосмотра были основания отстранить от работы даже замдиректора, потому что у него зрение оказалось ниже установленной нормы. Однако вмешался профсоюз, и этот вопрос временно решили. Но чтобы решить проблему в целом, нужно урегулировать все на законодательном уровне.

— В сентябре прошлого года мы подготовили обращение в Республиканский комитет отраслевого профсоюза. Чуть раньше специалисты ОАО «Нафтан» направляли запрос в концерн «Белнефтехим», тот, в свою очередь, обращался в Министерство здравоохранения. Наши коллеги из Гродно и Мозыря тоже проделали подобную работу, — рассказал Сергей Троцкий.

Прошло совещание, в котором участвовал республиканский комитет Белхимпрофсоюза, представители Минздрава, Минтруда и социальной защиты, а также заинтересованных предприятий. После этого Минздрав подготовил письмо, где разъяснил, как нужно применять инструкцию, из-за которой возникли проблемы.

— В письме указано, что для тех категорий работников, которые не применяют противогаз, медицинские осмотры проводятся без учета повышенных требований к здоровью, — отметил Сергей Троцкий.

Сейчас Минздрав вносит изменения в документ, чтобы решить вопрос с медосмотрами окончательно.

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Теги: Гродно
 
 
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Изменились требования, которые предъявляют к состоянию здоровья отдельных категорий работников во время медосмотра.
 
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