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Белорусская режиссер Дарья Жук снимет сериал для Netflix о 1990-х
Источник материала: Tut.by
Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал о 1990-х по заказу Netflix. Это будет не единственный проект, который Netflix закажет в России. Ранее стриминг лишь покупал права на готовые сериалы. Об этом
Издание уточняет, что Netflix закажет у российских режиссеров и продюсеров по крайней мере два проекта: драматическую историю о 1990-х, которую снимет Дарья Жук и компания «Русское» — производитель сериалов для телеканала «Россия 1». И современную версию «Анны Карениной», ее производством займется студия 1−2−3 Production, которая известна проектами «Перевал Дятлова» и «Эпидемия».
Источники издания отмечают, что ведутся переговоры с еще несколькими режиссерами и компаниями. Например, с компанией «Среда» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером Климом Шипенко.
Официальных комментариев от Netflix, режиссеров, продюсеров и компаний-производителей пока нет.
Дарья Жук — белоруска, режиссер фильма
К слову, в марте Дарья опубликовала в Instagram фото с подписью «Мои 90-е в Минске».
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Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал о 1990-х по заказу Netflix. Это будет не единственный проект, который Netflix закажет в России. Ранее стриминг лишь покупал права...
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