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Белорусская режиссер Дарья Жук снимет сериал для Netflix о 1990-х

12.04.2021 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал о 1990-х по заказу Netflix. Это будет не единственный проект, который Netflix закажет в России. Ранее стриминг лишь покупал права на готовые сериалы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на кинорынке.


Дарья Жук. Фото: Екатерина Джагарова

Издание уточняет, что Netflix закажет у российских режиссеров и продюсеров по крайней мере два проекта: драматическую историю о 1990-х, которую снимет Дарья Жук и компания «Русское» — производитель сериалов для телеканала «Россия 1». И современную версию «Анны Карениной», ее производством займется студия 1−2−3 Production, которая известна проектами «Перевал Дятлова» и «Эпидемия».

Источники издания отмечают, что ведутся переговоры с еще несколькими режиссерами и компаниями. Например, с компанией «Среда» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером Климом Шипенко.

Официальных комментариев от Netflix, режиссеров, продюсеров и компаний-производителей пока нет.

Дарья Жук — белоруска, режиссер фильма «Хрусталь», который от нашей страны выдвигался на «Оскар» в 2018 году. Она также снимала второй сезон популярного российского сериала «Содержанки».


Фото: instagram.com/dragonzhuk

К слову, в марте Дарья опубликовала в Instagram фото с подписью «Мои 90-е в Минске».

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Теги: Минск
 
 
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Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал о 1990-х по заказу Netflix. Это будет не единственный проект, который Netflix закажет в России. Ранее стриминг лишь покупал права...
 
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