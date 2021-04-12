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Согласился дать немного денег? Лукашенко летит к Алиеву

12.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официально это называется "рабочая зарубежная командировка".



О том, что 13 апреля Лукашенко полетит в Азербайджан, сообщается на его официальном сайте.

Запланирована двухдневная поездка.

По официальной версии, Лукашенко будет общаться с Алиевым в рамках двух встреч. Первая - по прилету в Баку, вторая позже в неформальной обстановке.

Официальные переговоры запланированы на среду, 14 апреля.

Сообщается, что "встреча белорусского и азербайджанского президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций".

Заметим, что Алиев - первый глава государства, помимо России, который согласился общаться с Лукашенко после выборов 9 августа. 

Правда, об их дружеских отношения было известно давно. В июне 2010 года он уже выручил Лукашенко деньгами, когда Россия в ультимативной форме потребовала отплатить очередной долг за газ.

"Мы просили дать нам отсрочку погасить наш долг - две недели. Но наши союзники, самые близкие нам люди, сказали: нет, ни дня ждать не будем. Я обратился к Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджана. Он мне в течение суток, даже менее суток, одолжил 200 млн долларов. Мы оплатили Газпрому 187, сто процентов рассчитались", - рассказывал потом Лукашенко в интервью ВВС.

Однако сейчас 200 млн его не спасут, а вот 2 млрд Алиев точно не даст.
 
 
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Официально это называется "рабочая зарубежная командировка".
 
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