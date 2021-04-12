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Экипаж МКС записал поздравление ко Дню космонавтики - видео
12.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ровно 60 лет назад ракета-носитель "Восток" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту
"Легендарные 108 минут на орбите стали примером героизма для его последователей", - сказал в своем обращении уроженец Беларуси Олег Новицкий, который в минувшую пятницу в третий раз прилетел на МКС.
Космонавты поблагодарили всех, кто посвящает свою жизнь изучению Вселенной и дальше продолжает работать над тем, чтобы продвинуть человечество в сфере освоения космоса.
Российский сегмент на МКС сейчас представляют Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров и Олег Новицкий.
Генассамблея ООН в 2011 году приняла резолюцию, согласно которой 12 апреля считается Международным днем полета человека в космос.
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Обитатели российского сегмента МКС поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Обращение космонавтов смотрите на видео.
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