Экипаж МКС записал поздравление ко Дню космонавтики - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ровно 60 лет назад ракета-носитель "Восток" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту вышла на околоземную орбиту , таким образом он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

"Легендарные 108 минут на орбите стали примером героизма для его последователей", - сказал в своем обращении уроженец Беларуси Олег Новицкий, который в минувшую пятницу в третий раз прилетел на МКС.

Космонавты поблагодарили всех, кто посвящает свою жизнь изучению Вселенной и дальше продолжает работать над тем, чтобы продвинуть человечество в сфере освоения космоса.

Российский сегмент на МКС сейчас представляют Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров и Олег Новицкий.

Генассамблея ООН в 2011 году приняла резолюцию, согласно которой 12 апреля считается Международным днем полета человека в космос.

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