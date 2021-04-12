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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интернет через VPN — действительно ли это безопасно? VPN-приложения теперь доступны всем, и их становится все больше.

Когда пользователи не могут получить доступ к интересующим их сайтам или не хотят, чтобы власти видели, какие сайты они посещают, пользователи прибегают к самому простому решению — VPN.VPN были разработаны для того, чтобы компании, независимо от местоположения, могли подключаться к своим внутренним сетям через интернет по зашифрованным каналам. Однако теперь VPN все чаще используется, чтобы обойти контролируемые правительством интернет-маршруты и получить доступ к серверу в свободном интернете.VPN-приложения теперь доступны всем, и их становится все больше. Все они обещают безопасный доступ к интернету, при котором ваши личные данные не смогут перехватить злоумышленники. Более того, с VPN можно пользоваться потоковыми сервисами других стран, обходить государственную цензуру и получать доступ к заблокированным сайтам.VPN создает зашифрованный туннель от вашего смартфона или компьютера к VPN-серверу, который, как правило, находится в другой стране. И когда вы пользуетесь VPN, операторы веб-сайтов видят не ваш IP-адрес, а VPN-сервера. Если вы пользуетесь смартфоном в Беларуси и ваш VPN-сервер находится в Германии, то операторы сайтов, которые вы посещаете, будут думать, что вы находитесь в Германии,издание Deutsche Welle.Контролирующие интернет-трафик органы видят, что пользователь использует VPN, но не может отслеживать, какие именно данные пользователь получает через VPN-туннель.Поэтому есть диктатуры, которые запрещают использовать VPN и блокируют доступ к зарубежным VPN-серверам. Однако сделать это сложно, потому что VPN-серверов в мире множество и блокировать все их IP-адрес почти невозможно.Многие убеждены, что VPN обеспечивает конфиденциальность данных в интернете. Однако это не совсем так: все личные данные пользователя есть у VPN-провайдера — у компании, о которой вы скорее всего ничего не знаете.Поскольку провайдер управляет туннелем, он видит, какие сайты посещает пользователь и как часто. Провайдер также может видеть незашифрованное содержание ваших сообщений, например, в электронных письмах.Эти данные провайдер может продать в маркетинговых целях. Для провайдеров VPN это успешная бизнес-модель. Кроме того, некоторые из них взимают плату за использование VPN, а также продают данные пользователей рекламной индустрии.Хуже всего, если эти данные могут быть проданы государственным органам. Поэтому самая безопасная система-та, которая не собирает личных данных вообще.Среди таких — свободное и открытое программное обеспечение Tor. Tor прокладывает тройной туннель непосредственно через браузер Tor. Ни один из этих тоннелей не хранит ваших личных данных, поэтому к этой информации никто не имеет доступа.Tor — это некоммерческий проект, над которым работают волонтеры, поэтому он бесплатный для пользователей. Однако его главный недостаток — не всегда хорошее соединение. Tor обеспечивает максимальную конфиденциальность, но уступает VPN по скорости и удобству.Поэтому если вы хотите пользоваться быстрым интернетом и не нуждаетесь в максимальной защите личных данных, лучше использовать VPN-сервисы. Однако стоит при этом выбирать провайдера, которому Вы доверяете. В связи с этим есть смысл проконсультироваться с экспертами по цифровой безопасности.