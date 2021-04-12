Граждане Шри-Ланки искали на белорусско-литовской границе «лучшую жизнь», но служебная собака нашла их раньше

Источник материала: Onliner

На белорусско-литовской границе уже второй за апрель инцидент с участием граждан из Шри-Ланки. Первую группу из четырех человек остановили недалеко от границы 1 апреля, теперь появилась информация еще о трех нарушителях.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля, сообщает Госпогранкомитет. На погранзаставу «Молодечненская» поступила информация о срабатывании сигнализации. С помощью служебной собаки пограничники обнаружили следы нарушителей, а потом и троих молодых людей в полукилометре от границы.

Документов у них не было, парни представились гражданами Шри-Ланки и признались, что направлялись в страны ЕС за лучшей жизнью. Сначала они хотели попасть в Литву.

— В отношении нарушителей начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы, нарушение правил пребывания и пограничного режима. За данные правонарушения предусмотрены штраф до 2900 рублей и депортация, — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.