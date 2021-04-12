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Alibaba оштрафовали на родном рынке на рекордную сумму

12.04.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На родном китайском рынке компанию Alibaba оштрафовали на $2,78 млрд. Это 12% от чистой прибыли компании, которую она получила в 2020 году. Штраф выписало Государственное управление рыночного регулирования Китая за нарушение антимонопольного законодательства.

Расследование продолжалось четыре месяца. Органы пришли к выводу, что Alibaba требовала от продавцов «принудительную эксклюзивность», запрещала работать с конкурентами, негативно влияла на инновации.

Началось все после того, как в октябре 2020 года ее основатель Джек Ма выступил с критикой китайских властей. Он обвинил финансовые регуляторы в препятствовании инновациям, что, по его мнению, приводит к замедлению экономического роста. После этого Джек Ма практически пропал из публичного поля, появились слухи о том, что его бизнес под угрозой.

После штрафа акции Alibaba подскочили в цене на Гонконгской фондовой бирже на 8%. До этого они значительно просели из-за неопределенности санкций, которые могут быть наложены государством на компанию.


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На родном китайском рынке компанию Alibaba оштрафовали на $2,78 млрд. Это 12% от чистой прибыли компании, которую она получила в 2020 году. Штраф выписало Государственное...
 
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