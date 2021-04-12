Государство выкупит у банков долги крупных предприятий

Агентство по управлению активами путем продажи ценных бумаг (облигаций) коммерческим банкам будет выкупать у них долги предприятий из стратегических отраслей экономики.

По сведениям БелаПАН , соответствующий проект госрешения уже подготовлен.





Проект указа планируется принять «в целях создания условий для финансового оздоровления организаций реального сектора экономики».

Согласно документу, Агентству по управлению активами будут предоставлены полномочия осуществлять эмиссию облигаций.

За счет средств от размещения облигаций агентство приобретает активы банков, «сформированные по кредитам, предоставленным промышленным предприятиям, обеспечивающим функционирование стратегически значимых отраслей экономики», говорится в проекте указа.

После выкупа долгов предприятий у банков агентство, согласно проекту госрешения, сможет предоставлять заемщикам отсрочку (рассрочку) погашения основного долга и процентов за пользование кредитами.

Также проект указа предоставляет агентству полномочия назначать в органы управления должников своих представителей «и обеспечивать реализацию мер, направленных на повышение эффективности деятельности должников».

В наблюдательный совет Агентства по управлению активами, которое будет заниматься долгами предприятий из стратегических отраслей, «в обязательном порядке включаются представители Министерства финансов, Министерства экономики, а также Государственного комитета по имуществу», говорится в проекте указа.

По информации БелаПАН, проект госрешения подготовлен по инициативе правительства и является одним из шагов по снижению долговой нагрузки на реальный сектор экономики.

ОАО «Агентство по управлению активами» было создано в 2016 году с целью «создания условий для комплексного реформирования и финансового оздоровления сельскохозяйственного производства». Де-факто агентство участвовало в реструктуризации задолженности сельхозорганизаций, которые испытывали трудности с погашением долгов.

Между тем правительство в феврале этого года объявило о планах по уменьшению долгового навеса и на промышленные предприятия.

«Одной из серьезных проблем является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%», — отмечал премьер-министр Роман Головченко, выступая в феврале на заседании правительства.

В связи с этим он подчеркнул, что «в целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий».

«Обращаюсь к министрам и губернаторам: необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно. Достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить базис для эффективного развития на пятилетку», — заявил Головченко.