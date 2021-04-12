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Дом IT-менеджера в Минской области площадью 670 «квадратов». Вот как он выглядит

12.04.2021 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитекторы белорусского бюро Level 80 спроектировали дом в Минской области площадью 670 м². Владелец недвижимости — IT-менеджер. О проекте рассказал журнал ELLE Decoration.


Фото: Илья Полонский, Elle Decoration

Заказчик проекта — молодой успешный топ-менеджер IT-компании, который хотел построить для себя современный дом с видами на участок и воду. К нему периодически приезжают родители и семья брата — для них рядом был построен гостевой дом.


Фото: Илья Полонский, Elle Decoration

Дизайнеры рассказали также, что заказчик был открыт новому и необычному. Он активно принимал участие в выборе материалов и обращал внимание на детали — ткани, фактуры, оттенки.


Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Главное здание находится на участке со сложным рельефом. Дом стоит на крутом склоне, поэтому вход и заезд в гараж устроены на уровне цокольного этажа. Там же располагаются гардеробная и подсобные помещения.


Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Стальной каркас первого и второго жилых этажей позволил использовать максимально возможное остекление. Дом буквально растворяется в окружающей природе, а из окон открываются виды на лес и озеро.


Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

На первом жилом этаже находится общая зона со столовой, гостиной и кухней, барная зона с диджейским пультом, а также спа и бассейн. Визуально общая зона и спа связаны между собой через панорамные окна. Из кухни открыт вход на террасу.

На втором этаже находятся две гостевые спальни, кабинет и мастер-сьют.


Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Первый этаж строится вокруг блока, отделанного белыми ламинированными панелями. Внутри этого «кубика» располагается санузел и кладовая. По периметру встроен П-образный профиль с RGB- лентой. При желании можно залить весь первый этаж цветным светом и устроить вечеринку. Цветные акценты и ткани подбирались максимально деликатно: стена в гостиной и часть кухонной зоны выкрашены в сложный оливковый цвет, будто выбранный из палитры окружающего леса. Деревянные элементы отделки служат той же цели соединения интерьера и экстерьера.


Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Фото: Егор Пясковский, Elle Decoration

Многие детали интерьера одновременно выполняют функциональную и эстетическую задачи. Например, стена за диваном, напоминающая поставленные под углом створки ширмы, скрывает продуманную систему вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха, а также подсветку. А парящая на стеклянных ногах барная стойка, сконструированная, чтобы не перекрывать вид из окна, вечером превращается в высокотехнологичный диджейский пульт.


План первого этажа. Проект бюро Level 80 architects

План второго этажа. Проект бюро Level 80 architects

 
 
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Журнал Elle Decoration рассказал о стеклянном доме IT-менеджера.
 
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