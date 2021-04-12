В Беларуси стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 8 Pro

Источник материала: Tut.by

В Минск приехали первые экземпляры кроссовера Chery Tiggo 8 Pro . Автомобили находятся в шоу-руме «Автоцентра на МКАД».





Напомним, что от обычного Tiggo семиместная версия Pro отличается дизайном, другими колесными дисками и роскошным оснащением. Базовая версия Prestige — это шесть подушек безопасности, отделка салона экокожей, передние датчики парковки, система кругового обзора, электропривод двери багажника, кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа, круиз-контроль, комплекс систем безопасности, цифровая панель приборов с дисплеем на 7 дюймов, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном, сенсорная панель управления «климатом» и 18-дюймовые литые диски. У базовой версии идет турбомотор объемом 2 л мощностью 170 л.с.





Сейчас в салоне представлены машины с другим мотором — 1,6-литровым, мощностью 186 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Интересно, что на этот силовой агрегат компания установила расширенную гарантию — семь лет или 200 тысяч км пробега.





Пока что в наличии имеются только самые оснащенные Tiggo 8 Pro стоимостью 79 900 рублей. Комплектация включает панорамную крышу с люком и шторкой, функции памяти положения водительского сиденья и зеркал, мониторинг «слепых» зон, кожаный салон и прочее. Со сложенными задними сиденьями объем багажника у кроссовера увеличивается до 2101 л. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.





Скоро в Беларуси появятся и другие модификации Tiggo 8 Pro.