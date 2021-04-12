Райффайзенбанк: к 2025 году у 10% стран будут свои цифровые валюты

Источник материала: АФН

К 2025 году у 10% государств появятся в обращении собственные цифровые валюты и биржи для обмена таких активов. К такому выводу пришли аналитики центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

В отчете специалисты рассмотрели основные тренды и дали прогнозы на будущее финтеха.

Согласно их выводам, в течение нескольких лет государства сформируют нормативную базу, а токенизированные активы станут средством инвестиций и сбережений.

«Мы ожидаем, что к 2023 году в России будет сформирована законодательная платформа для работы с токенизированными активами, в том числе для международного взаимодействия», - заявила глава центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова.

Аналитики также полагают, что к 2025 году на российском рынке останется несколько крупных экосистем, успех которых определит объем вложенного в них капитала и их способность быстро выявлять эффекты от синергий внутренних сервисов.