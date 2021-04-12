ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Райффайзенбанк: к 2025 году у 10% стран будут свои цифровые валюты

12.04.2021 14:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

К 2025 году у 10% государств появятся в обращении собственные цифровые валюты и биржи для обмена таких активов. К такому выводу пришли аналитики центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

В отчете специалисты рассмотрели основные тренды и дали прогнозы на будущее финтеха.

Согласно их выводам, в течение нескольких лет государства сформируют нормативную базу, а токенизированные активы станут средством инвестиций и сбережений.

«Мы ожидаем, что к 2023 году в России будет сформирована законодательная платформа для работы с токенизированными активами, в том числе для международного взаимодействия», - заявила глава центра технологических инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова.

Аналитики также полагают, что к 2025 году на российском рынке останется несколько крупных экосистем, успех которых определит объем вложенного в них капитала и их способность быстро выявлять эффекты от синергий внутренних сервисов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2025 году у 10% государств появятся в обращении собственные цифровые валюты и биржи для обмена таких активов. К такому выводу пришли аналитики центра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экипаж МКС записал поздравление ко Дню космонавтики - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by