Рейтинговое агентство АКРА подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Беларуси по международной шкале в иностранной и национальных валютах на уровне "В+" с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.





Краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "В" также с "негативным" прогнозом.





"Негативный" прогноз предполагает возможное понижение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.





"Сохранение "негативного" прогноза по суверенным кредитным рейтингам Беларуси обусловлено остающейся значительной уязвимостью ее экономики к валютному риску, связанной с высокой долей валютной составляющей в государственном долге и долге компаний, а также с зависимостью банковского сектора от иностранной валюты . Последний фактор сочетается со снижающимися международными резервами и с сужением базы международных кредиторов", - отмечается в пресс-релизе агентства.





В качестве смягчающих факторов эксперты АКРА отмечают сохраняющийся доступ к российскому рынку капитала и к кредитным ресурсам России и Евразийского фонда стабилизации и развития, а также высокую долю нерыночных заимствований в госдолге страны.





По оценке экспертов агентства, в 2021 году экономика Беларуси покажет умеренное восстановление с ростом на 1% (после снижения на 0,9% в 2020 году - ИФ) благодаря оживлению инвестиционной активности и поддержке со стороны экспорта на фоне восстановления стран - торговых партнеров Беларуси. АКРА оценивает потенциальный рост белорусской экономики в среднесрочной перспективе на 1-1,5%.





Эксперты агентства также отмечают риски роста инфляции в Беларуси сверх запланированного в 2021 году уровня 5%. В частности, они указывают, что "правительство вернулось к инструменту директивного кредитования, объем которого оценивается в 25% совокупного кредитного портфеля банковской системы страны, (...) использование данного инструмента затрудняет проведение эффективной денежно-кредитной политики".





Кроме того, эксперты констатировали меньшую предсказуемость действий денежных властей, что способствует сохранению рисков девальвации национальной валюты.





Комментируя возможные внешние источники погашения дефицита бюджета Беларуси в 2021 году (ожидается на уровне 3,4% ВВП) эксперты АКРА констатируют, что "в связи с обострением взаимоотношений с Европой и США на фоне политических событий прошлого года основным внешним рынком для Беларуси будет российский".





"При этом позиция России в отношении предоставления кредитных ресурсов преимущественно в российских рублях может создавать дополнительный риск их конвертации в другую валюту", - отмечают они.





По оценке АКРА, госдолг Беларуси (прямой и гарантированный долг сектора государственного управления) ожидается на уровне 48,4% ВВП к концу 2021 года.





Эксперты также отмечают, что основным фактором для поддержания кредитоспособности страны и сдерживания роста ее долга в среднесрочной перспективе является наличие значительных остатков бюджета, которые были сформированы профицитами прошлых лет и размещениями еврооблигаций.





АКРА оценивает объем таких остатков на уровне порядка 10% ВВП на конец 2020 года.





В качестве основных рисков банковского сектора эксперты АКРА отметили снижение кредитоспособности компаний и отток вкладов физлиц. На 1 марта 2021 доля необслуживаемых кредитов в активах, подверженных риску, в банках составила 5,2%, увеличившись с начала 2020 года на 0,6 процентного пункта.





Кроме того, на начало 2021 года объем реструктурированных активов составил 5,3% от всех активов, подверженных кредитному риску, увеличившись с начала 2020 года на 1 п. п. "Оценить действительное качество активов пока не представляется возможным, поскольку Нацбанк продлил некоторые макропруденциальные меры поддержки на 2021 год. Более того, величина необслуживаемых активов будет зависеть от темпов восстановления экономической активности", - отмечается в пресс-релизе.





По оценке экспертов, за 2020 год банковская система Беларуси потеряла 9,6% депозитов физических лиц в национальной валюте и 22,4% - в иностранной. "В случае периодов повышенной волатильности национальной валюты или обострения социальной ситуации отток средств может возобновиться", - считают они.





АКРА ожидает, что дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2021 году вырастет до 1,5% ВВП с 0,4% ВВП в 2020 году.





"В связи с дефицитом текущего счета ключевым фактором для Беларуси является наличие доступа к иностранной валюте для погашения внешнего долга и финансирования импорта. Ограниченный доступ к внешним рынкам, обусловленный политическими событиями прошлого года, сокращает базу кредиторов страны и способствует увеличению ее зависимости от России, которая будет выступать основным кредитором в ближайшей перспективе", - отмечается в пресс-релизе.