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Погода в СНГ: на востоке Казахстана затопило десятки домов, в Таджикистане потеплело до +30

12.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Летнее тепло и солнце дарит апрель москвичам. Сегодня в российской столице до +17. В среду практически жара – до +23. Это близко к рекордным значениям месяца. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан – страна погодных контрастов. На юге сегодня обещают грозы, на западе – пыльные бури. А на востоке жителей спасают от паводка.

Затопило село Новопокровка в Бородулихинском районе. Талая вода подобралась к домам. По дворам и дорогам передвигаться можно только в высоких резиновых сапогах и на лодках. Жителей десятка домов эвакуировали спасатели. Большинство пострадавших разместились у родственников.

Таджикистан

С летнего тепла и солнца началась очередная неделя апреля в Таджикистане. Ночной дождь смыл с улиц пыль и воздух наполнился свежестью. В Душанбе +24, это на четыре градуса выше климатической нормы.

А на юге, в Хатлонской области, и вовсе курортные значения – до +30. А уже завтра жителям республики вновь понадобятся зонты и дождевики. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы.

Беларусь

В Минске +16 и без осадков. Растущая температура и сухая погода делают растительность легко воспламеняемой. В лесхозах готовятся к пожароопасному сезону. Первые возгорания этой весной уже были. Практически во всех случаях – по вине людей: непогашенный окурок, пал травы.

Спасатели рекомендуют жителям не разводить костры на природе. Нарушителей ждет штраф до 300 долларов.

Армения

Капризная весна – неделя в Армении началась солнечно, но это, по словам синоптиков, ненадолго. Уже сегодня осадки обещают в Ширакской, Котайкской, Гегаркуникской, Лорийской, Тавушской и Арагацотнской областях.

Теплее всего на юге страны – в Сюнике сегодня до +23. Тепло вынуждает закрывать лыжный сезон в курортном городе Цахкадзор. К середине апреля снежный покров там исчезает.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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