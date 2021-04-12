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Погода в СНГ: на востоке Казахстана затопило десятки домов, в Таджикистане потеплело до +30
12.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Летнее тепло и солнце дарит апрель москвичам. Сегодня в российской столице до +17. В среду практически жара – до +23. Это близко к рекордным значениям месяца. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Казахстан – страна погодных контрастов. На юге сегодня обещают грозы, на западе – пыльные бури. А на востоке жителей спасают от паводка.
Затопило село Новопокровка в Бородулихинском районе. Талая вода подобралась к домам. По дворам и дорогам передвигаться можно только в высоких резиновых сапогах и на лодках. Жителей десятка домов эвакуировали спасатели. Большинство пострадавших разместились у родственников.
Таджикистан
С летнего тепла и солнца началась очередная неделя апреля в Таджикистане. Ночной дождь смыл с улиц пыль и воздух наполнился свежестью. В Душанбе +24, это на четыре градуса выше климатической нормы.
А на юге, в Хатлонской области, и вовсе курортные значения – до +30. А уже завтра жителям республики вновь понадобятся зонты и дождевики. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы.
Беларусь
В Минске +16 и без осадков. Растущая температура и сухая погода делают растительность легко воспламеняемой. В лесхозах готовятся к пожароопасному сезону. Первые возгорания этой весной уже были. Практически во всех случаях – по вине людей: непогашенный окурок, пал травы.
Спасатели рекомендуют жителям не разводить костры на природе. Нарушителей ждет штраф до 300 долларов.
Армения
Капризная весна – неделя в Армении началась солнечно, но это, по словам синоптиков, ненадолго. Уже сегодня осадки обещают в Ширакской, Котайкской, Гегаркуникской, Лорийской, Тавушской и Арагацотнской областях.
Теплее всего на юге страны – в Сюнике сегодня до +23. Тепло вынуждает закрывать лыжный сезон в курортном городе Цахкадзор. К середине апреля снежный покров там исчезает.
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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