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Около 2 с половиной тысяч работников «Нафтана» могут не допустить к работе

12.04.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает Федерация профсоюзов Беларуси, причина в изменении медицинских показаний по допуску к работе. В частности, вопрос в остроте зрения. Тысячи работников «Нафтана» не проходят по этому показателю. С подобной проблемой столкнулись также работники ОАО «Гродно Азот», ОАО «Мозырский НПЗ» и других предприятий химической и нефтеперерабатывающей отраслей.

В декабре прошлого года в силу вступили изменения в Инструкцию о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих от Минздрава. Согласно этой инструкции для работы в противогазе на взрывоопасных и пожароопасных производствах нужна острота зрения (без коррекции, то есть без очков и контактных линз) не ниже 0,8 на одном глазу и не ниже 0,4 на втором или не ниже 0,7 на каждом глазу.

«Предприятия „Полимир“ и „Нафтан“ относятся к категории взрывоопасных и пожароопасных. Это значит, что любой работник, находясь на территории, должен иметь при себе противогаз. При этом на „Нафтане“ для выполнения специфических работ внутри емкостей и колодцев, где есть необходимость работы в противогазах, всегда существовал профессиональный отбор. Однако после вступления в силу новой инструкции аналогичные требования распространились на всех работников. И по результатам медицинских осмотров их перестали допускать к работе, — говорит председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий. — На „Нафтане“, к слову, после планового медосмотра появился повод отстранить от работы даже заместителя директора, так как его зрение не соответствует установленным критериям. Благодаря вмешательству профсоюзной организации удалось найти временное решение этому вопросу. Но в целом проблема требует законодательного урегулирования».

По словам ФПБ, республиканский комитет Белхимпрофсоюза инициировал совещание с представителями Минздрава, Белхимпрофсоюза, концерна «Белнефтехим», заводов «Нафтан», «Полимир», «Гродно Азот» и Мозырского НПЗ.

«По итогам Минздрав подготовил письмо, разъясняющее порядок применения некоторых пунктов упомянутой выше инструкции, — объясняют профсоюзы. — В письме указано, что для тех категорий работников, которые не применяют противогаз, медицинские осмотры проводятся без учета повышенных требований к здоровью. В настоящее время Минздрав работает над внесением изменений в Инструкцию о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, что позволит решить проблему».


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Теги: Гродно
 
 
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Как сообщает Федерация профсоюзов Беларуси, причина в изменении медицинских показаний по допуску к работе. В частности, вопрос в остроте зрения. Тысячи работников...
 
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