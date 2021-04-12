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Hyundai Coupe улетел в кювет на загородной дороге. ГАИ: «Водитель не выбрал безопасную скорость движения»
Источник материала: Onliner
Вчера вечером дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района. В аварию попал водитель на Hyundai Coupe: машина вылетела в левый по ходу движения кювет и там несколько раз перевернулась.
ДТП случилось 11 апреля около 19:40. Автомобилем управлял 33-летний водитель, житель Бобруйска.
— По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в левый по ходу движения кювет, где несколько раз перевернулось, — рассказали в ГАИ Могилевской области.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.
В Госавтоинспекции напомнили, что скорость является важнейшим фактором, влияющим на безопасность на дороге.
— Тяжесть последствий при ДТП напрямую зависит от скорости в момент аварии. Водитель в любой ситуации должен полностью контролировать свой автомобиль, — подчеркнули в ГАИ.
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Hyundai Coupe улетел в кювет на загородной дороге. ГАИ: «Водитель не выбрал безопасную скорость движения»
Вчера вечером дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района. В аварию попал водитель на Hyundai Coupe: машина вылетела...
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