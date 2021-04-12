ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Hyundai Coupe улетел в кювет на загородной дороге. ГАИ: «Водитель не выбрал безопасную скорость движения»

12.04.2021 14:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера вечером дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района. В аварию попал водитель на Hyundai Coupe: машина вылетела в левый по ходу движения кювет и там несколько раз перевернулась.

ДТП случилось 11 апреля около 19:40. Автомобилем управлял 33-летний водитель, житель Бобруйска.

— По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в левый по ходу движения кювет, где несколько раз перевернулось, — рассказали в ГАИ Могилевской области.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.

Hyundai Coupe улетел в кювет на загородной дороге. ГАИ: «Водитель не выбрал безопасную скорость движения»

Hyundai Coupe улетел в кювет на загородной дороге. ГАИ: «Водитель не выбрал безопасную скорость движения»

В Госавтоинспекции напомнили, что скорость является важнейшим фактором, влияющим на безопасность на дороге.

— Тяжесть последствий при ДТП напрямую зависит от скорости в момент аварии. Водитель в любой ситуации должен полностью контролировать свой автомобиль, — подчеркнули в ГАИ.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района. В аварию попал водитель на Hyundai Coupe: машина вылетела...
 
Новости дня
Новости разные
 
БКДП просит МОТ отреагировать на ограничения права на забастовку в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by