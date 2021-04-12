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Age of Empires IV выйдет осенью 2021 года (видео)

12.04.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2017 году Microsoft анонсировала выход четвертой части стратегии в реальном времени Age of Empires. С тех пор о будущей игре было откровенно немного информации. На выходных прошло мероприятие Fan Preview, в рамках которого разработчики из Relic Entertainment назвали ориентировочную дату релиза и показали геймплейный ролик из игры.

Третья часть стратегии выходила в 2005 году. Релиз Age of Empires IV запланирован на осень 2021 года. Без точной даты.

Игра получит поддержку 4K и HDR. Ожидаются геймплейные улучшения. В частности, новый механизм поиска пути для большого числа юнитов.

На старте игрокам будут доступны 8 цивилизаций. Пока же известно о четырех: монгольской, китайской, английской и Делийском султанате. В рамках демонстрации показали осады замков, засады и многое другое.

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В 2017 году Microsoft анонсировала выход четвертой части стратегии в реальном времени Age of Empires. С тех пор о будущей игре было откровенно немного информации. На выходных...
 
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