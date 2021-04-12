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Вчера состоялось открытие гоночного сезона URacing. Посмотрите, как это было

12.04.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На картодроме в «Стайках» с шумом и весельем прошел автомобильный праздник URacing Festival, ознаменовавший начало гоночного сезона — 2021. Людей пришло много, даже очень. Это, впрочем, неудивительно, так как 2020 год в плане развлекательных мероприятий был, мягко говоря, мертвым. А тут и погода хорошая, и вход бесплатный, и машин интересных навалом. Ну как мимо такого пройти? Вот и мы не прошли, а потому спешим поделиться тем, что увидели.








Кольцевые заезды проходили в две сессии. Первая длилась с 11 утра до 2 часов дня, вторая — с 2 часов дня до 5 часов вечера. Зрелище было необычное: на треке одновременно могли находиться, например, Porsche 911 GTS и Volkswagen Polo или Tesla Model S и Renault Megane. Засветились на трассе и совсем уж необычные экземпляры — УАЗ «Патриот» на зимней резине и крошечный Renault Twizy с логотипом Domino's Pizza. По итогам гоночных сессий в каждой из трех категорий (задний привод, передний привод, полный привод) определялись три призовых места. Всего на гонки приехало 110 машин-участников.











Однако не гонками едиными было интересно мероприятие. Неподалеку от трека расположились выставки нескольких автоклубов, представивших свои лучшие машины, — клуба Base, True Drive Club, BMW Club Belarus, Jaguar Club Belarus и American Classic Car Club. Кроме того, отдельную зону отвели для соревнований по автозвуку Bass Race. Пожалуй, не каждый день увидишь, как земля сотрясается под ногами от того, что кто-то включил музыку в машине. Среди многообразия автомобилей встретились старые знакомые, среди которых можно отметить полицейский Ford Crown Victoria, о котором мы когда-то писали, и Ford Sierra 1992 года выпуска, тоже не так давно светившийся на Onliner.

«Очень круто, что у нас проводятся подобные мероприятия, — делится впечатлениями Михаил, владелец Sierra. — За рубежом автовыставки и автоспортивные события проходят регулярно, там развита эта культура. В Беларуси же долгое время не было возможности продемонстрировать свой автопроект массовой аудитории на специально организованной для этого площадке. Люди в гаражах воплощали свои мечты в жизнь, восстанавливая или же улучшая любимые автомобили, но, закончив работы, не могли выставить плоды своих трудов на всеобщее обозрение. Хорошо, что сейчас все изменилось. Видеть, как люди подходят и любуются твоей машиной, в которую ты вложил столько времени и сил, — это неописуемое чувство».









 
 
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На картодроме в «Стайках» с шумом и весельем прошел автомобильный праздник URacing Festival, ознаменовавший начало гоночного сезона — 2021. Людей пришло много, даже очень....
 
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