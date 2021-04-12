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Белорусский рубль еще рано хоронить

12.04.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль еще рано хоронить
Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 12 апреля белорусский рубль уступил доллару, но отыгрался на евро и российском рубле.

В частности, курс доллара поднялся всего на 0,0020 BYN - до 2,6431 BYN/USD и оставил минимум за неделю.

Курс евро опустился лишь на 0,0006 BYN - до 3,1430 BYN/EUR.

Евро подешевел уже третий раз подряд. За это время его стоимость упала на 0,0254 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0203 BYN - до 3,4095 BYN/100.

Рубль за последние четыре дня торгов подешевел уже третий раз, а общие потери за это время составили 0,0651 BYN.

В целом по итогам торгов 12 апреля валютная корзина подешевела на 0,26%. Это минимум за 75 дней.
 
 
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По итогам торгов 12 апреля валютная корзина подешевела на 0,26%. Это минимум за 75 дней.
 
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