ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БКДП просит МОТ отреагировать на ограничения права на забастовку в Беларуси

12.04.2021 14:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Исполнительный комитет Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) 12 апреля выступил с заявлением, в котором осудил принятие в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания (ППНС) поправок, ограничивающих право на проведение забастовок.

БКДП просит МОТ отреагировать на ограничения права на забастовку в Беларуси

2 апреля депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», касающийся вопросов трудовых отношений. Документ предусматривает корректировку Гражданско-процессуального и Трудового кодексов, а также закона «О промышленной безопасности».

Так, Трудовой кодекс предлагается дополнить «новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований». Закон «О промышленной безопасности» предлагается дополнить ограничением на участие в забастовках для работников опасных производственных объектов.

В исполкоме БКДП считают, что «под угрозой уголовного преследования вводится по сути запрет на проведение забастовок».

«Поправки не только лишают работников одного из самых действенных инструментов отстаивания своих гражданских и трудовых прав, но и грубо нарушают Конституцию страны и ратифицированную Беларусью конвенцию № 87 Международной организации труда «О свободе ассоциаций», гарантирующие им право на забастовку, — говорится в заявлении. — Исполком БКДП отмечает, что внесением Советом министров и принятием ППНС поправок в законодательство, регулирующее трудовые отношения без предварительного рассмотрения и согласования с социальными партнерами — нанимателями и профсоюзами, по сути перечеркнут и превращен в фикцию социальный диалог в стране».

Исполнительный комитет независимого профцентра требует от правительства немедленно отозвать этот законопроект, а от нижней палаты парламента — немедленно отменить принятое 2 апреля решение. БКДП также требует отметить «установленный порядок принятия решений в сфере трудовых отношений, исключающий их принятие без согласования с социальными партнерами — нанимателями и профсоюзами».

В заявлении говорится, что Конгресс демократических профсоюзов направил генеральному директору Международной организации труда «запрос на немедленное вмешательство», инициировав процедуру, «применяющуюся в чрезвычайных обстоятельствах и требующую экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся со стороны МОТ и ее руководства».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный комитет Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) 12 апреля выступил с заявлением, в котором осудил принятие в первом чтении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Age of Empires IV выйдет осенью 2021 года (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by