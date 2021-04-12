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Минстройархитектуры утвердило нормы для определения класса сложности объектов строительства

12.04.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Постановление Министерства архитектуры и строительства № 63 от 26 октября 2020 г., которым утверждены строительные нормы СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация», вступило в силу 11 апреля 2021 г.

Нормы предназначаются для определения класса сложности объектов строительства и входящих в их состав зданий и сооружений. Они также устанавливают их классификацию при осуществлении архитектурной и строительной деятельности.

Документом установлено, что согласно положениям настоящих строительных норм, не подлежат классификации:

объекты, не относящиеся к объектам строительства, размещаемые без получения в установленном порядке разрешительной документации на строительство (исключение – установленные законодательством случаи отсутствия необходимости ее получения);

изолированные помещения зданий и сооружений;

технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для осуществления технологических процессов в соответствии с функциональным назначением зданий и сооружений;

инженерные сети и оборудование, размещаемые в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.

Нормы «Объекты строительства. Классификация», разработанные РУП «Стройтехнорм», вводятся в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

 
 
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Постановление Министерства архитектуры и строительства № 63 от 26 октября 2020 г., которым утверждены строительные нормы СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства....
 
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