ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После трех ничьих кряду "Рух" свозили в колхоз - убирать камни с поля

12.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналист Николай Иванов в своем телеграм-канале сообщил о необычном способе мотивации игроков в брестском "Рухе".




После трех ничейных результатов подряд в чемпионате страны команда в свой выходной день отправилась в один из колхозов Пинского района.

Поездка положительным образом сказалась на спортивном результате: в следующем матче "Рух" обыграл "Ислочь" — 1:0.

"За счет чего "Рух" справился с "Ислочью"? Без шуток: помогла поездка в колхоз. После третьего кряду ничейного результата команда отправилась в Пинский район камни с поля убирать. Футболисты прилично поднагрузились в свой выходной. Как видим, не напрасно. Действенная мера!" — написал Иванов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Николай Иванов в своем телеграм-канале сообщил о необычном способе мотивации игроков в брестском "Рухе".
 
Новости дня
Новости разные
 
Минстройархитектуры утвердило нормы для определения класса сложности объектов строительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by