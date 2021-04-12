День космонавтики: как Беларусь осваивает космическое пространство?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День космонавтики отмечают сегодня и в Беларуси. Три уроженца страны уже побывали на орбите. Первым из них был Петр Климук. О покорителях Вселенной рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Отличник, комсомолец и первый парень на деревне. В этом музее в Комаровке много личных вещей первого белорусского космонавта и дважды Героя Советского Союза Петра Климука. Среди них амортизационное кресло летчика, гидроскафандр на случай «приводнения» и питьевой бочок. Его конструкция уникальна: вода в космосе ведет себя непредсказуемо.

«Этот бочок защищает космонавтов от проблем. Вода из него может попасть к космонавту только в одном случае: если он сильно сожмет зубами специальный мундштук и потянет воду», – объяснил директор ГУО «Средняя школа д. Томашовка» Евгений Григорьев.

Петр Климук был в космосе трижды. Первый полет совершил в декабре 1973-го. Он был командиром корабля «Союз-13». На родине, в небольшой деревне Комаровка, долго не могли поверить, что их земляк покорил космос.

«Он очень много сделал для нас, когда полетел. Эта дорога – его заслуга. У нас у каждого вода в доме. Газ – это все его заслуга», – отметила сестра космонавта Антонина Лущай.

Возможно, следующим белорусским космонавтом станет минский ученый-ботаник Даниил Дубарь. Два года назад он был дублером в «лунной» миссии «Сириус-19». Экипаж находился в специальных модулях, имитирующих космический корабль. Специалисты оценивали, как влияет длительная изоляция на здоровье и психику человека. Сейчас Даниил готовится к новому этапу проекта.

«Я занимаюсь, в основном, физической подготовкой. Открыл для себя такое направление как фридайвинг. Это ныряние на задержке дыхания. Я хожу в батутный центр, занимаюсь спортивной акробатикой. Это очень полезно для развития вестибулярного аппарата», – рассказал ученый Даниил Дубарь.

Сейчас на орбите шесть спутников с белорусской оптикой. Космические телескопы делают на этом предприятии. С высоты 700 километров можно сфотографировать объект размером в полтора метра. Сейчас здесь работают над новым высокоточным проектом.

«Мы повысим информативность съемки. Одна съемка – 100 километров захвата вместо 20. Вместо пяти раз мы можем снимать один раз. Чтобы не делать маневр космического аппарата», – объяснил заместитель начальника исследовательского отдела Максим Котов.

Беларусь – космическая держава. Сейчас на околоземной орбите работают аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи и образовательный наноспутник Белорусского государственного университета.