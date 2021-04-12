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День космонавтики: как Беларусь осваивает космическое пространство?
12.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День космонавтики отмечают сегодня и в Беларуси. Три уроженца страны уже побывали на орбите. Первым из них был Петр Климук. О покорителях Вселенной рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Отличник, комсомолец и первый парень на деревне. В этом музее в Комаровке много личных вещей первого белорусского космонавта и дважды Героя Советского Союза Петра Климука. Среди них амортизационное кресло летчика, гидроскафандр на случай «приводнения» и питьевой бочок. Его конструкция уникальна: вода в космосе ведет себя непредсказуемо.
Петр Климук был в космосе трижды. Первый полет совершил в декабре 1973-го. Он был командиром корабля «Союз-13». На родине, в небольшой деревне Комаровка, долго не могли поверить, что их земляк покорил космос.
«Он очень много сделал для нас, когда полетел. Эта дорога – его заслуга. У нас у каждого вода в доме. Газ – это все его заслуга», – отметила сестра космонавта Антонина Лущай.
Возможно, следующим белорусским космонавтом станет минский ученый-ботаник Даниил Дубарь. Два года назад он был дублером в «лунной» миссии «Сириус-19». Экипаж находился в специальных модулях, имитирующих космический корабль. Специалисты оценивали, как влияет длительная изоляция на здоровье и психику человека. Сейчас Даниил готовится к новому этапу проекта.
Сейчас на орбите шесть спутников с белорусской оптикой. Космические телескопы делают на этом предприятии. С высоты 700 километров можно сфотографировать объект размером в полтора метра. Сейчас здесь работают над новым высокоточным проектом.
«Мы повысим информативность съемки. Одна съемка – 100 километров захвата вместо 20. Вместо пяти раз мы можем снимать один раз. Чтобы не делать маневр космического аппарата», – объяснил заместитель начальника исследовательского отдела Максим Котов.
Беларусь – космическая держава. Сейчас на околоземной орбите работают аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи и образовательный наноспутник Белорусского государственного университета.
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Три уроженца Беларуси уже побывали на орбите. К полету в космос также готовится минский ученый-ботаник Даниил Дубарь, который уже был дублером в «лунной» миссии...
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