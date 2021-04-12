Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар произошел в Санкт-Петербурге, горят четыре этажа "Невской мануфактуры", к настоящему времени обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия.

По данным пресс-службы МЧС, площадь пожара возросла до 4 тысяч квадратных метров. При тушении огня пострадали двое пожарных, еще один погиб. Личный состав был выведен из здания. Сейчас МЧС собирается использовать вертолет, чтобы ликвидировать возгорание.

"Невскую мануфактуру" основал купец из Англии Джеймс Торнтон в 1841 году. Фабрику в 1918 национализировали и законсервировали, вновь наладить производство удалось в 1921-м. Ее переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".

Название ОАО "Невская Мануфактура" она стала носить лишь с 1992 года. В последнее время большинство площадей сдавалось в аренду, а по своему профилю она работала лишь частично.

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