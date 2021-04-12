Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Космонавт Батурин об ощущениях в невесомости

Ровно 60 лет назад состоялся первый пилотируемый полет человека в космос. Это событие открыло новую веху истории человечества и стало триумфом советской науки, настоящим техническим и идеологическим прорывом к звездам в прямом смысле слова. С тех пор ежегодно 12 апреля отмечается День космонавтики, а первый летчик-космонавт Юрий Гагарин стал настоящим героем, гордостью советского народа.

Полет в космос до сих пор является уделом избранных, наиболее подготовленных людей. Те, кто побывал в космосе, называют ощущение невесомости одним из поистине неземных ощущений, ведь такое состояние можно испытать только на околоземной орбите. О том, как приходит ощущение невесомости, слушателям радио Sputnik рассказал летчик-космонавт Юрий Батурин.

"Ощущение невесомости приходит достаточно грубо и выглядит как кувырок вперед, либо как кувырок назад. Есть такой "индикатор" невесомости: мягкая игрушка привязывается на резиночке (обычно это подарок ребенка), в момент перегрузки эта резинка натягивается, а затем начинает принимать причудливые формы, а игрушка плавает... А затем начинается другая жизнь в другом мире", – сказал собеседник Sputnik.

Комментарий космонавта, Героя России Юрия Батурина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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